Вес нетто [г] 18050,0 Ширина упаковки [см] 26,50 Высота упаковки [см] 30,50 Длина упаковки [см] 37,0

Запчасть турбина Даф XE250C (1377427) Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 213TC17336000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213TC17336000 Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Даф XE250C (1377427) Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.