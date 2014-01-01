только в соединении с 213TA17132000 Вес нетто [г] 18924,0 Ширина упаковки [см] 26,50 Высота упаковки [см] 30,50 Длина упаковки [см] 37,0

Запчасть турбина Даф XE390C (1609988) Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 213TC17132000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213TC17132000, 53319887143, 7350595005S, 7350590006, 7350595006S, 4522355001, 1779162. Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Даф XE390C (1609988) Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.