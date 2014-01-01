|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213TC17132000
|Наименование
|Турбокомпрессор DAF XE390C (1609988) Mahle
|Тип зарядки
|Турбонагнетатель
|для оригинального номера
|1609988
|только в соединении с
|213TA17132000
|Вес нетто [г]
|18924,0
|Ширина упаковки [см]
|26,50
|Высота упаковки [см]
|30,50
|Длина упаковки [см]
|37,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Турбокомпрессор DAF XE390C (1609988) Mahle производителя MAHLE с артикулом 213TC17132000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита