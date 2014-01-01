только в соединении с 213TA15253000 Вес нетто [г] 18003,0 Ширина упаковки [см] 26,80 Высота упаковки [см] 30,00 Длина упаковки [см] 36,8

Запчасть турбина Даф XE315C (1358390) Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 213TC15253000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213TC15253000, 1319283, 1642323, 541177, 4522295002S, 1319282, 541176OEM. Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Даф XE315C (1358390) Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.