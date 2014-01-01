menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Турбокомпрессор DAF XE315C (1358390) Mahle артикул 213TC15253000 MAHLE в Алматы

213TC15253000 MAHLE Турбокомпрессор DAF XE315C (1358390) Mahle
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213TC15253000
Наименование Турбокомпрессор DAF XE315C (1358390) Mahle
Тип зарядки Турбонагнетатель
для оригинального номера 1779161
только в соединении с 213TA15253000
Вес нетто [г] 18003,0
Ширина упаковки [см] 26,80
Высота упаковки [см] 30,00
Длина упаковки [см] 36,8
Запчасть турбина Даф XE315C (1358390) Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 213TC15253000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213TC15253000, 1319283, 1642323, 541177, 4522295002S, 1319282, 541176OEM. Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Даф XE315C (1358390) Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

WABCO 4324102227

Фильтр осушитель воздуха

WABCO 4497120400

Соединительный кабель ABS

DT SPARE PARTS 461653

Поршнекомплект компрессора (диам. 100мм) A5411300008
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор DAF XE315C (1358390) Mahle производителя MAHLE с артикулом 213TC15253000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0