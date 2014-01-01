Ширина упаковки [см] 19,00 Вес нетто [г] 222,0 Высота упаковки [см] 4,30

Запчасть монтажный комплект турбины 213TA15253000 представлена по производителю MAHLE с артикулом 213TA15253000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить монтажный комплект турбины 213TA15253000, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.