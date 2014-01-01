|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213TA15253000
|Наименование
|Монтажный комплект турбины 213TA15253000
|только в соединении с
|213TC15253000
|Длина упаковки [см]
|19,0
|Ширина упаковки [см]
|19,00
|Вес нетто [г]
|222,0
|Высота упаковки [см]
|4,30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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