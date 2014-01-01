Производитель / Поставщик MAHLE № Производителя 213SK50083000 Наименование Кольца гильзы DAF уплотнительные Диаметр цилиндра [мм] 130,0 Вес нетто [г] 57,0

Запчасть Кольца гильзы Даф уплотнительные представлена по производителю MAHLE с артикулом 213SK50083000. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.