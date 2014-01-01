|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213PS20388000
|Наименование
|Вкладыши шатунные DAF STD
|номер компонента
|213PL20719000
|для люфта подшипника от [мм]
|0,054
|люфт подшипника до [мм]
|0,132
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|92,594
|До корпуса диаметром [мм]
|92,606
|Ширина от [мм]
|38,7
|Ширина до [мм]
|38,9
|для толщины стенки от [мм]
|2,248
|до толщины стенки [мм]
|2,260
|для диаметра вала начиная с [мм]
|87,98
|до диаметра вала [мм]
|88,02
|Длина упаковки [см]
|10,6
|Высота упаковки [см]
|22,00
|Ширина упаковки [см]
|5,20
|Вес нетто [г]
|812,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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