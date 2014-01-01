люфт подшипника до [мм] 0,132 для корпуса диаметром начиная с [мм] 92,594 До корпуса диаметром [мм] 92,606 Ширина от [мм] 38,7 Ширина до [мм] 38,9 для толщины стенки от [мм] 2,248 до толщины стенки [мм] 2,260 для диаметра вала начиная с [мм] 87,98 до диаметра вала [мм] 88,02 Длина упаковки [см] 10,6 Высота упаковки [см] 22,00 Ширина упаковки [см] 5,20 Вес нетто [г] 812,0

Запчасть Вкладыши шатунные Даф STD представлена по производителю MAHLE с артикулом 213PS20388000. У данной детали есть аналоги с номерами: DA1129048, 540150, 7138666STD, 1855P060STD, 61135300. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.