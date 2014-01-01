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Вкладыши шатунные DAF STD артикул 213PS20388000 MAHLE в Алматы

Вкладыши шатунные DAF STD
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213PS20388000
Наименование Вкладыши шатунные DAF STD
номер компонента 213PL20719000
для люфта подшипника от [мм] 0,054
люфт подшипника до [мм] 0,132
для корпуса диаметром начиная с [мм] 92,594
До корпуса диаметром [мм] 92,606
Ширина от [мм] 38,7
Ширина до [мм] 38,9
для толщины стенки от [мм] 2,248
до толщины стенки [мм] 2,260
для диаметра вала начиная с [мм] 87,98
до диаметра вала [мм] 88,02
Длина упаковки [см] 10,6
Высота упаковки [см] 22,00
Ширина упаковки [см] 5,20
Вес нетто [г] 812,0
Запчасть Вкладыши шатунные Даф STD представлена по производителю MAHLE с артикулом 213PS20388000. У данной детали есть аналоги с номерами: DA1129048, 540150, 7138666STD, 1855P060STD, 61135300. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вкладыши шатунные DAF STD производителя MAHLE с артикулом 213PS20388000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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