|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213PS20213025
|Наименование
|Вкладыши шатунные DAF +0.25
|Завышение размера [мм]
|0,25
|номер компонента
|213PL20212025
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|78,564
|До корпуса диаметром [мм]
|78,576
|Ширина от [мм]
|39,85
|Ширина до [мм]
|40,1
|для толщины стенки от [мм]
|1,871
|до толщины стенки [мм]
|2,004
|для диаметра вала начиная с [мм]
|74,99
|до диаметра вала [мм]
|75,01
|Высота упаковки [см]
|17,56
|Ширина упаковки [см]
|4,56
|Вес нетто [г]
|876,0
|Длина упаковки [см]
|9,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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