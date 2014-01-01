для корпуса диаметром начиная с [мм] 78,564 До корпуса диаметром [мм] 78,576 Ширина от [мм] 39,85 Ширина до [мм] 40,1 для толщины стенки от [мм] 1,871 до толщины стенки [мм] 2,004 для диаметра вала начиная с [мм] 74,99 до диаметра вала [мм] 75,01 Высота упаковки [см] 17,56 Ширина упаковки [см] 4,56 Вес нетто [г] 876,0 Длина упаковки [см] 9,4

Запчасть вкладыши шатунные Даф +0.25 представлена по производителю MAHLE с артикулом 213PS20213025. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вкладыши шатунные Даф +0.25, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.