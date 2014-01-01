|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213PS19084000
|Наименование
|Вкладыши шатунные ДВС комплект Daf DK - WS STD 213PS19084000, Mahle
|номер компонента
|213PL19055000
|для люфта подшипника от [мм]
|0,031
|люфт подшипника до [мм]
|0,107
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|86,625
|До корпуса диаметром [мм]
|86,637
|Ширина от [мм]
|42,35
|Ширина до [мм]
|42,55
|для толщины стенки от [мм]
|1,762
|до толщины стенки [мм]
|1,768
|для диаметра вала начиная с [мм]
|82,98
|до диаметра вала [мм]
|83,02
|Высота упаковки [см]
|17,56
|Ширина упаковки [см]
|4,56
|Длина упаковки [см]
|9,4
|Вес нетто [г]
|969,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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