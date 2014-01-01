люфт подшипника до [мм] 0,107 для корпуса диаметром начиная с [мм] 86,625 До корпуса диаметром [мм] 86,637 Ширина от [мм] 42,35 Ширина до [мм] 42,55 для толщины стенки от [мм] 1,762 до толщины стенки [мм] 1,768 для диаметра вала начиная с [мм] 82,98 до диаметра вала [мм] 83,02 Высота упаковки [см] 17,56 Ширина упаковки [см] 4,56 Длина упаковки [см] 9,4 Вес нетто [г] 969,0

Запчасть вкладыши шатунные ДВС комплект Даф DK WS STD 213PS19084000 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 213PS19084000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213PS19084000, AEB92532STD, 540146, 77180600, 1782P060STD, 1782P60STD, 61135100. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вкладыши шатунные ДВС комплект Даф DK WS STD 213PS19084000 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.