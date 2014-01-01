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Вкладыши шатунные ДВС комплект Daf DK - WS STD 213PS19084000, Mahle артикул 213PS19084000 MAHLE в Алматы

Вкладыши шатунные ДВС комплект Daf DK - WS STD 213PS19084000, Mahle
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213PS19084000
Наименование Вкладыши шатунные ДВС комплект Daf DK - WS STD 213PS19084000, Mahle
номер компонента 213PL19055000
для люфта подшипника от [мм] 0,031
люфт подшипника до [мм] 0,107
для корпуса диаметром начиная с [мм] 86,625
До корпуса диаметром [мм] 86,637
Ширина от [мм] 42,35
Ширина до [мм] 42,55
для толщины стенки от [мм] 1,762
до толщины стенки [мм] 1,768
для диаметра вала начиная с [мм] 82,98
до диаметра вала [мм] 83,02
Высота упаковки [см] 17,56
Ширина упаковки [см] 4,56
Длина упаковки [см] 9,4
Вес нетто [г] 969,0
Запчасть вкладыши шатунные ДВС комплект Даф DK WS STD 213PS19084000 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 213PS19084000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213PS19084000, AEB92532STD, 540146, 77180600, 1782P060STD, 1782P60STD, 61135100. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вкладыши шатунные ДВС комплект Даф DK WS STD 213PS19084000 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вкладыши шатунные ДВС комплект Daf DK - WS STD 213PS19084000, Mahle производителя MAHLE с артикулом 213PS19084000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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