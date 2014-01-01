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Гильза Даф 105 двигатель MX 300S 340S 375S d130 мм 1865154 артикул 213LW00100001 MAHLE в Алматы

213LW00100001 MAHLE Гильза Даф 105 двигатель MX 300S 340S 375S d130 мм 1865154
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213LW00100001
Наименование Гильза Даф 105 двигатель MX 300S 340S 375S d130 мм 1865154
Диаметр цилиндра [мм] 130,0
Наружный диаметр [мм] 146,0
Длина [мм] 267,9
Ø фланца [мм] 157,6
Высота пожарного мостка [мм] 0,95
Обработка с чистовой обработкой
Конструкция прокладка Эластичная прокладка
Цилиндр с кольцом втулки
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Длина упаковки [см] 16,0
Ширина упаковки [см] 16,00
Высота упаковки [см] 31,80
Вес нетто [г] 7050,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза Даф 105 двигатель MX 300S 340S 375S d130 мм 1865154 производителя MAHLE с артикулом 213LW00100001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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