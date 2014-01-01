|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213LW00100000
|Наименование
|Гильза цилиндра DAF (MX13/265/300/340/375) d=130.00 (без уплотнительных колец) MAHLE
|Диаметр цилиндра [мм]
|130,0
|Наружный диаметр [мм]
|146
|Длина [мм]
|267,9
|Ø фланца [мм]
|157,6
|Высота пожарного мостка [мм]
|0,95
|Обработка
|с чистовой обработкой
|Цилиндр
|с кольцом втулки
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|влажная гильза цилиндра
|Длина упаковки [см]
|16,0
|Ширина упаковки [см]
|16,00
|Высота упаковки [см]
|31,80
|Вес нетто [г]
|7051,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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