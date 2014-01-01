Длина [мм] 267,9 Ø фланца [мм] 157,6 Высота пожарного мостка [мм] 0,95 Обработка с чистовой обработкой Цилиндр с кольцом втулки Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Длина упаковки [см] 16,0 Ширина упаковки [см] 16,00 Высота упаковки [см] 31,80 Вес нетто [г] 7051,0

Запчасть гильза цилиндра Даф (MX13/265/300/340/375) d=130.00 (без уплотнительных колец) MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 213LW00100000. У данной детали есть аналоги с номерами: 060119MX1300, 0693601, 10LW016000, 1458914, 1545123000, 1812652, 1828571. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гильза цилиндра Даф (MX13/265/300/340/375) d=130.00 (без уплотнительных колец) MAHLE, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.