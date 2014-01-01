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Гильза цилиндра DAF (MX13/265/300/340/375) d=130.00 (без уплотнительных колец) MAHLE артикул 213LW00100000 MAHLE в Алматы

213LW00100000 MAHLE Гильза цилиндра DAF (MX13/265/300/340/375) d=130.00 (без уплотнительных колец) MAHLE
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213LW00100000
Наименование Гильза цилиндра DAF (MX13/265/300/340/375) d=130.00 (без уплотнительных колец) MAHLE
Диаметр цилиндра [мм] 130,0
Наружный диаметр [мм] 146
Длина [мм] 267,9
Ø фланца [мм] 157,6
Высота пожарного мостка [мм] 0,95
Обработка с чистовой обработкой
Цилиндр с кольцом втулки
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Длина упаковки [см] 16,0
Ширина упаковки [см] 16,00
Высота упаковки [см] 31,80
Вес нетто [г] 7051,0
Запчасть гильза цилиндра Даф (MX13/265/300/340/375) d=130.00 (без уплотнительных колец) MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 213LW00100000. У данной детали есть аналоги с номерами: 060119MX1300, 0693601, 10LW016000, 1458914, 1545123000, 1812652, 1828571. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гильза цилиндра Даф (MX13/265/300/340/375) d=130.00 (без уплотнительных колец) MAHLE, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза цилиндра DAF (MX13/265/300/340/375) d=130.00 (без уплотнительных колец) MAHLE производителя MAHLE с артикулом 213LW00100000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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