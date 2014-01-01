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Комплект коренных подшипников DAF артикул 213HS20362000 MAHLE в Алматы

Комплект коренных подшипников DAF
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213HS20362000
Наименование Комплект коренных подшипников DAF
номер компонента 213HL20360000, 213HL20361000
для люфта подшипника от [мм] 0,008
люфт подшипника до [мм] 0,057
для корпуса диаметром начиная с [мм] 84,2
До корпуса диаметром [мм] 84,225
Ширина от [мм] 27,1
Ширина до [мм] 27,4
для толщины стенки от [мм] 2,053
до толщины стенки [мм] 2,065
для диаметра вала начиная с [мм] 79,98
до диаметра вала [мм] 80,08
Длина упаковки [см] 10,8
Высота упаковки [см] 22,18
Ширина упаковки [см] 5,38
Вес нетто [г] 917,0
Запчасть комплект коренных подшипников Даф представлена по производителю MAHLE с артикулом 213HS20362000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект коренных подшипников Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект коренных подшипников DAF производителя MAHLE с артикулом 213HS20362000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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