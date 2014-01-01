люфт подшипника до [мм] 0,057 для корпуса диаметром начиная с [мм] 84,2 До корпуса диаметром [мм] 84,225 Ширина от [мм] 27,1 Ширина до [мм] 27,4 для толщины стенки от [мм] 2,053 до толщины стенки [мм] 2,065 для диаметра вала начиная с [мм] 79,98 до диаметра вала [мм] 80,08 Длина упаковки [см] 10,8 Высота упаковки [см] 22,18 Ширина упаковки [см] 5,38 Вес нетто [г] 917,0

Запчасть комплект коренных подшипников Даф представлена по производителю MAHLE с артикулом 213HS20362000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект коренных подшипников Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.