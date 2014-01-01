|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213HS20362000
|Наименование
|Комплект коренных подшипников DAF
|номер компонента
|213HL20360000, 213HL20361000
|для люфта подшипника от [мм]
|0,008
|люфт подшипника до [мм]
|0,057
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|84,2
|До корпуса диаметром [мм]
|84,225
|Ширина от [мм]
|27,1
|Ширина до [мм]
|27,4
|для толщины стенки от [мм]
|2,053
|до толщины стенки [мм]
|2,065
|для диаметра вала начиная с [мм]
|79,98
|до диаметра вала [мм]
|80,08
|Длина упаковки [см]
|10,8
|Высота упаковки [см]
|22,18
|Ширина упаковки [см]
|5,38
|Вес нетто [г]
|917,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Комплект коренных подшипников DAF производителя MAHLE с артикулом 213HS20362000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита