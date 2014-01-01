|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213HS19083000
|Наименование
|Вкладыши коренные DAF
|номер компонента
|213HL18206000, 213HL19050000, 213HL19051000
|для люфта подшипника от [мм]
|0,070
|люфт подшипника до [мм]
|0,141
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|103,073
|До корпуса диаметром [мм]
|103,099
|Ширина от [мм]
|38,9
|Ширина до [мм]
|39,1
|для толщины стенки от [мм]
|2,484
|до толщины стенки [мм]
|2,496
|для диаметра вала начиная с [мм]
|97,99
|до диаметра вала [мм]
|98,01
|Длина упаковки [см]
|12,2
|Вес нетто [г]
|1574,0
|Высота упаковки [см]
|32,18
|Ширина упаковки [см]
|5,48
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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