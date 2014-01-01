люфт подшипника до [мм] 0,141 для корпуса диаметром начиная с [мм] 103,073 До корпуса диаметром [мм] 103,099 Ширина от [мм] 38,9 Ширина до [мм] 39,1 для толщины стенки от [мм] 2,484 до толщины стенки [мм] 2,496 для диаметра вала начиная с [мм] 97,99 до диаметра вала [мм] 98,01 Длина упаковки [см] 12,2 Вес нетто [г] 1574,0 Высота упаковки [см] 32,18 Ширина упаковки [см] 5,48

Запчасть Вкладыши коренные Даф представлена по производителю MAHLE с артикулом 213HS19083000. У данной детали есть аналоги с номерами: AEM91780STD, 77182600, 681294, 60130100, H0227STD, AEM92313STD. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.