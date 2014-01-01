menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Вкладыши коренные DAF артикул 213HS19083000 MAHLE в Алматы

Вкладыши коренные DAF
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213HS19083000
Наименование Вкладыши коренные DAF
номер компонента 213HL18206000, 213HL19050000, 213HL19051000
для люфта подшипника от [мм] 0,070
люфт подшипника до [мм] 0,141
для корпуса диаметром начиная с [мм] 103,073
До корпуса диаметром [мм] 103,099
Ширина от [мм] 38,9
Ширина до [мм] 39,1
для толщины стенки от [мм] 2,484
до толщины стенки [мм] 2,496
для диаметра вала начиная с [мм] 97,99
до диаметра вала [мм] 98,01
Длина упаковки [см] 12,2
Вес нетто [г] 1574,0
Высота упаковки [см] 32,18
Ширина упаковки [см] 5,48
Запчасть Вкладыши коренные Даф представлена по производителю MAHLE с артикулом 213HS19083000. У данной детали есть аналоги с номерами: AEM91780STD, 77182600, 681294, 60130100, H0227STD, AEM92313STD. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вкладыши коренные DAF производителя MAHLE с артикулом 213HS19083000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0