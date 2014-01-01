люфт подшипника до [мм] 0,141 для корпуса диаметром начиная с [мм] 103,073 До корпуса диаметром [мм] 103,099 Ширина от [мм] 38,9 Ширина до [мм] 39,1 для толщины стенки от [мм] 2,484 до толщины стенки [мм] 2,496 для диаметра вала начиная с [мм] 97,99 до диаметра вала [мм] 98,01 Длина упаковки [см] 12,2 Вес нетто [г] 1625,0 Высота упаковки [см] 32,18 Ширина упаковки [см] 5,48

Запчасть вкладыши коренные ДВС STD к-т 6цил Даф 95 ATI дв.1160/WS/XF355 XE390/410 213 HS 18657 000 представлена по производителю MAHLE с артикулом 213 HS 18657 000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213HS18657000, AEM92533STD, 0681175, 0683200, H0057STD, 77181600, 213HL18206. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вкладыши коренные ДВС STD к-т 6цил Даф 95 ATI дв.1160/WS/XF355 XE390/410 213 HS 18657 000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.