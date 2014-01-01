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Вкладыши коренные ДВС STD к-т 6цил DAF 95 ATI дв.1160/WS/ XF355/XE390/410 213 HS 18657 000 артикул 213HS18657000 MAHLE в Алматы

Вкладыши коренные ДВС STD к-т 6цил DAF 95 ATI дв.1160/WS/ XF355/XE390/410 213 HS 18657 000
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213HS18657000
Наименование Вкладыши коренные ДВС STD к-т 6цил DAF 95 ATI дв.1160/WS/ XF355/XE390/410 213 HS 18657 000
номер компонента 213HL18206000, 213HL18207000, 213HL18208000
для люфта подшипника от [мм] 0,070
люфт подшипника до [мм] 0,141
для корпуса диаметром начиная с [мм] 103,073
До корпуса диаметром [мм] 103,099
Ширина от [мм] 38,9
Ширина до [мм] 39,1
для толщины стенки от [мм] 2,484
до толщины стенки [мм] 2,496
для диаметра вала начиная с [мм] 97,99
до диаметра вала [мм] 98,01
Длина упаковки [см] 12,2
Вес нетто [г] 1625,0
Высота упаковки [см] 32,18
Ширина упаковки [см] 5,48
Запчасть вкладыши коренные ДВС STD к-т 6цил Даф 95 ATI дв.1160/WS/XF355 XE390/410 213 HS 18657 000 представлена по производителю MAHLE с артикулом 213 HS 18657 000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213HS18657000, AEM92533STD, 0681175, 0683200, H0057STD, 77181600, 213HL18206. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вкладыши коренные ДВС STD к-т 6цил Даф 95 ATI дв.1160/WS/XF355 XE390/410 213 HS 18657 000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вкладыши коренные ДВС STD к-т 6цил DAF 95 ATI дв.1160/WS/ XF355/XE390/410 213 HS 18657 000 производителя MAHLE с артикулом 213HS18657000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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