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Полукольцо упорное ДАФ 95XF артикул 213AS20392000 MAHLE в Алматы

Полукольцо упорное ДАФ 95XF
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213AS20392000
Наименование Полукольцо упорное ДАФ 95XF
номер компонента 213AL20391000
для корпуса диаметром начиная с [мм] 126,36
До корпуса диаметром [мм] 126,62
для толщины стенки от [мм] 2,26
до толщины стенки [мм] 2,36
для диаметра вала начиная с [мм] 105,99
до диаметра вала [мм] 106,4
Длина упаковки [см] 12,0
Вес нетто [г] 128,0
Высота упаковки [см] 18,00
Ширина упаковки [см] 4,50

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Полукольцо упорное ДАФ 95XF производителя MAHLE с артикулом 213AS20392000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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