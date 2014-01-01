|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213AS20392000
|Наименование
|Полукольцо упорное ДАФ 95XF
|номер компонента
|213AL20391000
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|126,36
|До корпуса диаметром [мм]
|126,62
|для толщины стенки от [мм]
|2,26
|до толщины стенки [мм]
|2,36
|для диаметра вала начиная с [мм]
|105,99
|до диаметра вала [мм]
|106,4
|Длина упаковки [см]
|12,0
|Вес нетто [г]
|128,0
|Высота упаковки [см]
|18,00
|Ширина упаковки [см]
|4,50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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