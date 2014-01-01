Длина упаковки [см] 14,6 Ширина упаковки [см] 14,60 Высота упаковки [см] 29,00 Вес нетто [г] 6980,0

Запчасть поршневая группа двигателя Даф 85 СА и 95 XF 255M/315M/355M Euro-2 2137090 MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 2137090. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить поршневая группа двигателя Даф 85 СА и 95 XF 255M/315M/355M Euro-2 2137090 MAHLE, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.