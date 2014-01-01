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Поршневая группа двигателя DAF 85 СА и 95 XF 255M/315M/355M Euro-2 2137090 MAHLE артикул 2137090 MAHLE в Алматы

Поршневая группа двигателя DAF 85 СА и 95 XF 255M/315M/355M Euro-2 2137090 MAHLE
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 2137090
Наименование Поршневая группа двигателя DAF 85 СА и 95 XF 255M/315M/355M Euro-2 2137090 MAHLE
Диаметр цилиндра [мм] 130,0
номер компонента 2137000, 213WT0300
Длина упаковки [см] 14,6
Ширина упаковки [см] 14,60
Высота упаковки [см] 29,00
Вес нетто [г] 6980,0
Запчасть поршневая группа двигателя Даф 85 СА и 95 XF 255M/315M/355M Euro-2 2137090 MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 2137090. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить поршневая группа двигателя Даф 85 СА и 95 XF 255M/315M/355M Euro-2 2137090 MAHLE, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поршневая группа двигателя DAF 85 СА и 95 XF 255M/315M/355M Euro-2 2137090 MAHLE производителя MAHLE с артикулом 2137090 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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