|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|2137000
|Наименование
|Поршнекомплект XF250/280/315/355M Euro 2; (x6); 1997...2002
|Диаметр цилиндра [мм]
|130,0
|Длина [мм]
|143,0
|Степень сжатия (компрессии) [мм]
|95,0
|Длина болта [мм]
|106,0
|Ø болта [мм]
|52,0
|Глубина вогнутости 1 [мм]
|21,7
|Диаметр вогнутости [мм]
|82,0
|Глубина кармана клапана 1 [мм]
|1
|Поверхность
|с покрытием
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала
|Тип конструкции шатуна
|Трапецеидальный шатун
|Номер продукции
|130 L 149
|Зазор между поршнем и цилиндром [мм]
|0,150
|номер компонента
|1. T 4.0 CrK, 2. M 3.16 P, 3. DSF 4.0 Cr
|Высота упаковки [см]
|12,80
|Вес нетто [г]
|4254,0
|Длина упаковки [см]
|9,5
|Ширина упаковки [см]
|9,50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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