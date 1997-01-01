Длина упаковки [см] 17,4 Ширина упаковки [см] 17,40 Высота упаковки [см] 33,60 Вес нетто [г] 7223,0

Запчасть поршневая группа ДВС (*6) Euro3 XF95; 1997-2006 2136990 MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136990. У данной детали есть аналоги с номерами: 2136990, 99985960. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршневая группа ДВС (*6) Euro3 XF95; 1997-2006 2136990 MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.