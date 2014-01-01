Степень сжатия (компрессии) [мм] 95,0 Длина болта [мм] 106,0 Ø болта [мм] 52,0 Глубина вогнутости 1 [мм] 15,75 Диаметр вогнутости [мм] 99,7 Поверхность анодированный в жесткой воде Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала Тип конструкции шатуна Трапецеидальный шатун Номер продукции 130 L 144 номер компонента 1. T 4.0 CrK, 2. M 3.16 P, 3. DSF 4.0 Cr Высота упаковки [см] 12,80 Вес нетто [г] 4477,0 Длина упаковки [см] 9,5 Ширина упаковки [см] 9,50

Запчасть поршнекомплект Даф 2136900 представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136900. У данной детали есть аналоги с номерами: 2136900, 1627110, 1668305, 99985600. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршнекомплект Даф 2136900 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.