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Поршневая в сборе DAF XE280C1/315C1 Euro3 d130.0 2136890 артикул 2136890 MAHLE в Алматы

Поршневая в сборе DAF XE280C1/315C1 Euro3 d130.0 2136890
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 2136890
Наименование Поршневая в сборе DAF XE280C1/315C1 Euro3 d130.0 2136890
Диаметр цилиндра [мм] 130,0
номер компонента 2136800, 213WT0300
Длина упаковки [см] 14,6
Ширина упаковки [см] 14,60
Высота упаковки [см] 29,00
Вес нетто [г] 7262,0
Запчасть поршневая в сборе Даф XE280C1/315C1 Euro3 d130.0 2136890 представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136890. У данной детали есть аналоги с номерами: 2136890 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршневая в сборе Даф XE280C1/315C1 Euro3 d130.0 2136890 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поршневая в сборе DAF XE280C1/315C1 Euro3 d130.0 2136890 производителя MAHLE с артикулом 2136890 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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