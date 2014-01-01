Длина упаковки [см] 14,6 Ширина упаковки [см] 14,60 Высота упаковки [см] 29,00 Вес нетто [г] 7262,0

Запчасть поршневая в сборе Даф XE280C1/315C1 Euro3 d130.0 2136890 представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136890. У данной детали есть аналоги с номерами: 2136890 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршневая в сборе Даф XE280C1/315C1 Euro3 d130.0 2136890 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.