Степень сжатия (компрессии) [мм] 95,0 Длина болта [мм] 106,0 Ø болта [мм] 52,0 Глубина вогнутости 1 [мм] 15,68 Диаметр вогнутости [мм] 99,6 Глубина кармана клапана 1 [мм] 1,0 Глубина кармана клапана 2 [мм] 0,7 механически обработанный с пазом/фаской для масляной форсунки Поверхность с покрытием Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала Тип конструкции шатуна Трапецеидальный шатун Номер продукции 130 L 145 Зазор между поршнем и цилиндром [мм] 0,150 номер компонента 1. T 4.0 CrK, 2. M 3.16 P, 3. DSF 4.0 Cr Высота упаковки [см] 12,80 Вес нетто [г] 4356,0 Длина упаковки [см] 9,5 Ширина упаковки [см] 9,50

Запчасть поршень двигателя Даф дв.XE280 d=130.00 MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136800. У данной детали есть аналоги с номерами: 1638356, 1746914, 40550600, 540206, 99892600. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить поршень двигателя Даф дв.XE280 d=130.00 MAHLE, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.