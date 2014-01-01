Длина упаковки [см] 16,0 Ширина упаковки [см] 16,00 Высота упаковки [см] 31,80 Вес нетто [г] 7040,0

Запчасть ремкомплект поршня представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136790. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект поршня, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.