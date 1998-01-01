Степень сжатия (компрессии) [мм] 95,0 Длина болта [мм] 106,0 Ø болта [мм] 52,0 Глубина вогнутости 1 [мм] 16,3 Диаметр вогнутости [мм] 99,6 Глубина кармана клапана 1 [мм] 1,0 механически обработанный с пазом/фаской для масляной форсунки Поверхность с покрытием Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с опорой поршневого кольца Тип конструкции шатуна Трапецеидальный шатун Номер продукции 130 L 145 номер компонента 1. T 4.0 CrK, 2. M 3.16 P, 3. DSF 4.0 Cr Вес нетто [г] 4296,0 Длина упаковки [см] 8,5 Ширина упаковки [см] 8,50 Высота упаковки [см] 8,60

Запчасть поршнекомплект (*6);XE 250 XE 390; CF 85 95XF; 1998 ... представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136700. У данной детали есть аналоги с номерами: 2136700, 0683372, 1384616, 1620637, 1624198, 1690700, 94897600. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршнекомплект (*6);XE 250 XE 390; CF 85 95XF; 1998 ... на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.