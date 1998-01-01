|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|2136700
|Наименование
|Поршнекомплект (*6);XE 250 / XE 390; CF85, 95XF; 1998 - ...
|Диаметр цилиндра [мм]
|130,0
|Длина [мм]
|143,0
|Степень сжатия (компрессии) [мм]
|95,0
|Длина болта [мм]
|106,0
|Ø болта [мм]
|52,0
|Глубина вогнутости 1 [мм]
|16,3
|Диаметр вогнутости [мм]
|99,6
|Глубина кармана клапана 1 [мм]
|1,0
|механически обработанный
|с пазом/фаской для масляной форсунки
|Поверхность
|с покрытием
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с опорой поршневого кольца
|Тип конструкции шатуна
|Трапецеидальный шатун
|Номер продукции
|130 L 145
|номер компонента
|1. T 4.0 CrK, 2. M 3.16 P, 3. DSF 4.0 Cr
|Вес нетто [г]
|4296,0
|Длина упаковки [см]
|8,5
|Ширина упаковки [см]
|8,50
|Высота упаковки [см]
|8,60
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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