Длина упаковки [см] 14,6 Ширина упаковки [см] 14,60 Высота упаковки [см] 29,00 Вес нетто [г] 7480,0

Запчасть группа поршневая Даф 85 95 дв.XE315C1 XE280C1 d=130.00 MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136690. У данной детали есть аналоги с номерами: 99984960 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить группа поршневая Даф 85 95 дв.XE315C1 XE280C1 d=130.00 MAHLE, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.