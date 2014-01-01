|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|2136690
|Наименование
|Группа поршневая DAF 85,95 дв.XE315C1,XE280C1 d=130.00 MAHLE
|Диаметр цилиндра [мм]
|130,0
|номер компонента
|2136600, 213WT03
|Длина упаковки [см]
|14,6
|Ширина упаковки [см]
|14,60
|Высота упаковки [см]
|29,00
|Вес нетто [г]
|7480,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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