Степень сжатия (компрессии) [мм] 95,0 Длина болта [мм] 106,0 Ø болта [мм] 52,0 Глубина вогнутости 1 [мм] 15,44 Диаметр вогнутости [мм] 99,6 Глубина кармана клапана 1 [мм] 1 механически обработанный с пазом/фаской для масляной форсунки Поверхность с покрытием Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала Тип конструкции шатуна Трапецеидальный шатун Номер продукции 130 L 145 Зазор между поршнем и цилиндром [мм] 0,17 номер компонента 1. T 4.0 CrK, 2. M 3.16 P, 3. DSF 4.0 Cr Высота упаковки [см] 12,80 Вес нетто [г] 4372,0 Длина упаковки [см] 9,5 Ширина упаковки [см] 9,50

Запчасть поршень двигателя Даф (XE280C1/XE315C1) d=130.00 (с пальцем и кольцами) MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136600. У данной детали есть аналоги с номерами: 2136600, 1451780, 1619840, 1667606, 1747549, 540207, 99506600. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршень двигателя Даф (XE280C1/XE315C1) d=130.00 (с пальцем и кольцами) MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.