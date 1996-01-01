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Поршневая группа ДВС DAF WS242/268/295/315M EURO2; DAF 85, 95; 1996 - 2136590, Mahle артикул 2136590 MAHLE в Алматы

Поршневая группа ДВС DAF WS242/268/295/315M EURO2; DAF 85, 95; 1996 - 2136590, Mahle
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 2136590
Наименование Поршневая группа ДВС DAF WS242/268/295/315M EURO2; DAF 85, 95; 1996 - 2136590, Mahle
Диаметр цилиндра [мм] 130,0
номер компонента 2136500, 213WT0300
Длина упаковки [см] 17,4
Ширина упаковки [см] 17,40
Высота упаковки [см] 33,60
Вес нетто [г] 7280,0
Запчасть поршневая группа ДВС Даф WS242 268/295/315M EURO2; Даф 85 95; 1996 2136590 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136590. У данной детали есть аналоги с номерами: 2136590, 94446960. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршневая группа ДВС Даф WS242 268/295/315M EURO2; Даф 85 95; 1996 2136590 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поршневая группа ДВС DAF WS242/268/295/315M EURO2; DAF 85, 95; 1996 - 2136590, Mahle производителя MAHLE с артикулом 2136590 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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