Длина упаковки [см] 17,4 Ширина упаковки [см] 17,40 Высота упаковки [см] 33,60 Вес нетто [г] 7280,0

Запчасть поршневая группа ДВС Даф WS242 268/295/315M EURO2; Даф 85 95; 1996 2136590 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136590. У данной детали есть аналоги с номерами: 2136590, 94446960. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршневая группа ДВС Даф WS242 268/295/315M EURO2; Даф 85 95; 1996 2136590 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.