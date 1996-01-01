|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|2136590
|Наименование
|Поршневая группа ДВС DAF WS242/268/295/315M EURO2; DAF 85, 95; 1996 - 2136590, Mahle
|Диаметр цилиндра [мм]
|130,0
|номер компонента
|2136500, 213WT0300
|Длина упаковки [см]
|17,4
|Ширина упаковки [см]
|17,40
|Высота упаковки [см]
|33,60
|Вес нетто [г]
|7280,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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