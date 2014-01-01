|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|2136500
|Наименование
|Поршень DAF D=130mm STD EURO 2
|Диаметр цилиндра [мм]
|130,0
|Длина [мм]
|155,0
|Степень сжатия (компрессии) [мм]
|101,0
|Длина болта [мм]
|106,0
|Ø болта [мм]
|52,0
|Глубина вогнутости 1 [мм]
|21,3
|Диаметр вогнутости [мм]
|82,0
|Глубина кармана клапана 1 [мм]
|0,8
|Глубина кармана клапана 2 [мм]
|1,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала
|Тип конструкции шатуна
|Трапецеидальный шатун
|Номер продукции
|130 L 75
|Зазор между поршнем и цилиндром [мм]
|0,15
|номер компонента
|1. T 4.0 Mo, 2. M 3.16 Cr P, 3. DSF4.0 Cr P
|Длина упаковки [см]
|16,1
|Ширина упаковки [см]
|16,10
|Высота упаковки [см]
|22,80
|Вес нетто [г]
|4355,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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