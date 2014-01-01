|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|2136480
|Наименование
|Поршневая группа в сборе DAF 85,95 двигатель WS222,242,268,315 d=130.00
|Диаметр цилиндра [мм]
|130,0
|номер компонента
|2136410, 213WT0300
|Длина упаковки [см]
|16,0
|Ширина упаковки [см]
|16,00
|Высота упаковки [см]
|31,80
|Вес нетто [г]
|7280,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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