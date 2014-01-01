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Поршневая группа в сборе DAF 85,95 двигатель WS222,242,268,315 d=130.00 артикул 2136480 MAHLE в Алматы

Поршневая группа в сборе DAF 85,95 двигатель WS222,242,268,315 d=130.00
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 2136480
Наименование Поршневая группа в сборе DAF 85,95 двигатель WS222,242,268,315 d=130.00
Диаметр цилиндра [мм] 130,0
номер компонента 2136410, 213WT0300
Длина упаковки [см] 16,0
Ширина упаковки [см] 16,00
Высота упаковки [см] 31,80
Вес нетто [г] 7280,0
Если вы хотите купить поршневая группа в сборе Даф 85 95 двигатель WS222 242 268 315 d=130.00, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136480. У данной детали есть аналоги с номерами: 2136490, 8874340010, 94445960, ASA2335. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поршневая группа в сборе DAF 85,95 двигатель WS222,242,268,315 d=130.00 производителя MAHLE с артикулом 2136480 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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