Длина упаковки [см] 16,0 Ширина упаковки [см] 16,00 Высота упаковки [см] 31,80 Вес нетто [г] 7280,0

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