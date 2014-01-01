Степень сжатия (компрессии) [мм] 101,0 Длина болта [мм] 106,0 Ø болта [мм] 52,0 Глубина вогнутости 1 [мм] 24,75 Диаметр вогнутости [мм] 75,0 Глубина кармана клапана 1 [мм] 0,8 Глубина кармана клапана 2 [мм] 1,5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала Тип конструкции шатуна Трапецеидальный шатун Номер продукции 130 L 75 Зазор между поршнем и цилиндром [мм] 0,15 номер компонента 1. T 4.0 Mo, 2. M 3.16 Cr P, 3. DSF4.0 Cr P Длина упаковки [см] 16,1 Ширина упаковки [см] 16,10 Высота упаковки [см] 22,80 Вес нетто [г] 4355,0

Запчасть Поршень Даф D=130mm STD EURO 1 представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136410. У данной детали есть аналоги с номерами: A350864STD, 0683168, 0683565, 94445600, 2130600, 2136400, 8774340010. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.