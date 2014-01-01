Длина упаковки [см] 17,4 Ширина упаковки [см] 17,40 Высота упаковки [см] 33,60 Вес нетто [г] 7260,0

Запчасть Поршнекомплект двигателя Даф представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136380. У данной детали есть аналоги с номерами: ASA2333, 0681648, 0681964, 94448960, 2136390, 8874340000. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.