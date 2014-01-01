Вес нетто [г] 146,0 Длина упаковки [см] 19,0 Ширина упаковки [см] 19,00 Высота упаковки [см] 3,00

Запчасть кольца поршневые ДВС Даф WS242 268/295G 21362N0 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 21362N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 21362N0, 594111, 0681646, R46330ST, 0683192, 0674340000, 0874340000. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые ДВС Даф WS242 268/295G 21362N0 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.