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Кольца поршневые ДВС DAF WS242/268/295G 21362N0, Mahle артикул 21362N0 MAHLE в Алматы

21362N0 MAHLE Кольца поршневые ДВС DAF WS242/268/295G 21362N0, Mahle
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 21362N0
Наименование Кольца поршневые ДВС DAF WS242/268/295G 21362N0, Mahle
Диаметр цилиндра [мм] 130,0
номер компонента 1. T 4.0 Mo, 2. M 3.16 Cr P, 3. DSF4.0 Cr P
Вес нетто [г] 146,0
Длина упаковки [см] 19,0
Ширина упаковки [см] 19,00
Высота упаковки [см] 3,00
Запчасть кольца поршневые ДВС Даф WS242 268/295G 21362N0 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 21362N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 21362N0, 594111, 0681646, R46330ST, 0683192, 0674340000, 0874340000. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые ДВС Даф WS242 268/295G 21362N0 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые ДВС DAF WS242/268/295G 21362N0, Mahle производителя MAHLE с артикулом 21362N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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