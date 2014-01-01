|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|2136280
|Наименование
|Поршневая в сборе DAF WS242G/268G d130.0 STD (= 94 447 960) Mahle
|номер компонента
|2136210, 213WT03
|Длина упаковки [см]
|17,4
|Ширина упаковки [см]
|17,40
|Высота упаковки [см]
|33,60
|Вес нетто [г]
|7220,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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