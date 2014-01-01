Ширина упаковки [см] 17,40 Высота упаковки [см] 33,60 Вес нетто [г] 7220,0

Запчасть поршневая в сборе Даф WS242G/268G d130.0 STD (= 94 447 960) Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136280. У данной детали есть аналоги с номерами: 2136280, 0682545, 94447960. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршневая в сборе Даф WS242G/268G d130.0 STD (= 94 447 960) Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.