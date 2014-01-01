Степень сжатия (компрессии) [мм] 101,0 Длина болта [мм] 106,0 Ø болта [мм] 52,0 Глубина вогнутости 1 [мм] 26,32 Диаметр вогнутости [мм] 79,0 Глубина кармана клапана 1 [мм] 0,8 Глубина кармана клапана 2 [мм] 1,5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала Номер продукции 130 L 75 Зазор между поршнем и цилиндром [мм] 0,140 номер компонента 1. T 4.0 Mo, 2. M 3.16 Cr P, 3. DSF4.0 Cr P Длина упаковки [см] 15,0 Ширина упаковки [см] 15,00 Высота упаковки [см] 21,00 Вес нетто [г] 4415,0

Запчасть Поршень Даф D=130mm STD представлена по производителю MAHLE с артикулом 2136210. У данной детали есть аналоги с номерами: 0683169, 0096531, 94447600, 0683599, 1299793, 0682544, 2136200. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.