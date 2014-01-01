Вес нетто [г] 139,0 Длина упаковки [см] 19,0 Ширина упаковки [см] 19,00 Высота упаковки [см] 3,00

Запчасть кольца поршневые Даф MX d130.00 STD 4.0-3.16-4.00 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 21309N0. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые Даф MX d130.00 STD 4.0-3.16-4.00 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.