|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|151HS19659000
|Наименование
|Вкладыши коренные VW AGK/ATA Mahle
|номер компонента
|151HL19658000
|для люфта подшипника от [мм]
|0,036
|люфт подшипника до [мм]
|0,098
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|75,000
|До корпуса диаметром [мм]
|75,019
|Ширина от [мм]
|22,25
|Ширина до [мм]
|22,50
|для толщины стенки от [мм]
|2,47
|до толщины стенки [мм]
|2,482
|для диаметра вала начиная с [мм]
|69,981
|до диаметра вала [мм]
|70,000
|Высота упаковки [см]
|16,56
|Ширина упаковки [см]
|4,36
|Вес нетто [г]
|479,0
|Длина упаковки [см]
|8,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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