люфт подшипника до [мм] 0,098 для корпуса диаметром начиная с [мм] 75,000 До корпуса диаметром [мм] 75,019 Ширина от [мм] 22,25 Ширина до [мм] 22,50 для толщины стенки от [мм] 2,47 до толщины стенки [мм] 2,482 для диаметра вала начиная с [мм] 69,981 до диаметра вала [мм] 70,000 Высота упаковки [см] 16,56 Ширина упаковки [см] 4,36 Вес нетто [г] 479,0 Длина упаковки [см] 8,8

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