Длина упаковки [см] 12,5 Ширина упаковки [см] 12,50 Высота упаковки [см] 2,90 Вес нетто [г] 33,0

Запчасть кольца поршневые компрессора Кнорр 3090388 d75.0 STD 2.0-2.0-4.0 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 14534N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 14534N0 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые компрессора Кнорр 3090388 d75.0 STD 2.0-2.0-4.0 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.