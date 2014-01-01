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Кольца поршневые компрессора Knorr 3090388 d75.0 STD 2.0-2.0-4.0 Mahle артикул 14534N0 MAHLE в Алматы

14534N0 MAHLE Кольца поршневые компрессора Knorr 3090388 d75.0 STD 2.0-2.0-4.0 Mahle
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 14534N0
Наименование Кольца поршневые компрессора Knorr 3090388 d75.0 STD 2.0-2.0-4.0 Mahle
Диаметр цилиндра [мм] 75,0
номер компонента 1. NM 2.0, 2. NM 2.0, 3. G 4.0 P
Длина упаковки [см] 12,5
Ширина упаковки [см] 12,50
Высота упаковки [см] 2,90
Вес нетто [г] 33,0
Запчасть кольца поршневые компрессора Кнорр 3090388 d75.0 STD 2.0-2.0-4.0 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 14534N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 14534N0 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые компрессора Кнорр 3090388 d75.0 STD 2.0-2.0-4.0 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые компрессора Knorr 3090388 d75.0 STD 2.0-2.0-4.0 Mahle производителя MAHLE с артикулом 14534N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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