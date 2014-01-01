|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|14534N0
|Наименование
|Кольца поршневые компрессора Knorr 3090388 d75.0 STD 2.0-2.0-4.0 Mahle
|Диаметр цилиндра [мм]
|75,0
|номер компонента
|1. NM 2.0, 2. NM 2.0, 3. G 4.0 P
|Длина упаковки [см]
|12,5
|Ширина упаковки [см]
|12,50
|Высота упаковки [см]
|2,90
|Вес нетто [г]
|33,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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