Длина упаковки [см] 12,5 Ширина упаковки [см] 12,50 Высота упаковки [см] 3,00 Вес нетто [г] 72,0

Запчасть кольца поршневые Мерседес Compressor представлена по производителю MAHLE с артикулом 14530N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 14530N0 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые Мерседес Compressor на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.