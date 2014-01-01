|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|14530N0
|Наименование
|Кольца поршневые MB Compressor
|Диаметр цилиндра [мм]
|88,0
|номер компонента
|1. NM 2.0 IF, 2. NM 2.0 IF, 3. NM 2.5, 4. SSF 5.0
|Длина упаковки [см]
|12,5
|Ширина упаковки [см]
|12,50
|Высота упаковки [см]
|3,00
|Вес нетто [г]
|72,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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