Производитель / Поставщик MAHLE № Производителя 142002 Наименование Поршнекомплект Ford 2.5Di d93.66+1.0

Запчасть поршнекомплект Ford 2.5Di d93.66+1.0 представлена по производителю MAHLE с артикулом 0142002. У данной детали есть аналоги с номерами: 0142002 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршнекомплект Ford 2.5Di d93.66+1.0 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.