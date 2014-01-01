Производитель / Поставщик MAHLE № Производителя 116902 Наименование Поршень двигателя OPEL Astra F,G,Corsa B (C16XE/X16XE/X16XEL) d=79.50 (с пальцем и кольцами) MAHLE

Запчасть поршень двигателя OPEL Astra F G Corsa B (C16XE X16XE X16XEL) d=79.50 (с пальцем и кольцами) MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 0116902. У данной детали есть аналоги с номерами: 0116902 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршень двигателя OPEL Astra F G Corsa B (C16XE X16XE X16XEL) d=79.50 (с пальцем и кольцами) MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.