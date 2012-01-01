Внутренний диаметр 34 Высота [мм] 6,9 Угол седла клапана [градус] 30,0 Вес нетто [г] 138,0

Запчасть седло впускного клапана Deutz BF4M 1012/2012 (04192397) 42.8x33.7x6.85 30 град. Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 099 SE 31414 000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить седло впускного клапана Deutz BF4M 1012/2012 (04192397) 42.8x33.7x6.85 30 град. Mahle, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.