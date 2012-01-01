|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|099SE31414000
|Наименование
|Седло впускного клапана Deutz BF4M 1012/2012 (04192397) 42.8x33.7x6.85 30 град. Mahle
|Сторона установки
|Сторона впуска
|Наружный диаметр [мм]
|42,8
|Внутренний диаметр
|34
|Высота [мм]
|6,9
|Угол седла клапана [градус]
|30,0
|Вес нетто [г]
|138,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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