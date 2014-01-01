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Вкладыши шатунные Deutz L513 V6-V12 (на 1 шейку) Mahle артикул 099PL10236075 MAHLE в Алматы

Вкладыши шатунные Deutz L513 V6-V12 (на 1 шейку) Mahle
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 099PL10236075
Наименование Вкладыши шатунные Deutz L513 V6-V12 (на 1 шейку) Mahle
Количественная единица пара
Завышение размера [мм] 0,75
Поверхность с гальваническим покрытием
для люфта подшипника от [мм] 0,1240
люфт подшипника до [мм] 0,0600
для корпуса диаметром начиная с [мм] 80,0
До корпуса диаметром [мм] 80,019
Ширина от [мм] 27,6
Ширина до [мм] 27,8
для толщины стенки от [мм] 2,838
до толщины стенки [мм] 2,850
для диаметра вала начиная с [мм] 74,971
до диаметра вала [мм] 74,99
Вес нетто [г] 152,0
Запчасть вкладыши шатунные Deutz L513 V6-V12 (на 1 шейку) Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 099 PL 10236 075. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вкладыши шатунные Deutz L513 V6-V12 (на 1 шейку) Mahle, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вкладыши шатунные Deutz L513 V6-V12 (на 1 шейку) Mahle производителя MAHLE с артикулом 099PL10236075 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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