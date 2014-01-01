Поверхность с гальваническим покрытием для люфта подшипника от [мм] 0,1240 люфт подшипника до [мм] 0,0600 для корпуса диаметром начиная с [мм] 80,0 До корпуса диаметром [мм] 80,019 Ширина от [мм] 27,6 Ширина до [мм] 27,8 для толщины стенки от [мм] 2,838 до толщины стенки [мм] 2,850 для диаметра вала начиная с [мм] 74,971 до диаметра вала [мм] 74,99 Вес нетто [г] 152,0

Запчасть вкладыши шатунные Deutz L513 V6-V12 (на 1 шейку) Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 099 PL 10236 075. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вкладыши шатунные Deutz L513 V6-V12 (на 1 шейку) Mahle, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.