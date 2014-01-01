|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|099PL10236075
|Наименование
|Вкладыши шатунные Deutz L513 V6-V12 (на 1 шейку) Mahle
|Количественная единица
|пара
|Завышение размера [мм]
|0,75
|Поверхность
|с гальваническим покрытием
|для люфта подшипника от [мм]
|0,1240
|люфт подшипника до [мм]
|0,0600
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|80,0
|До корпуса диаметром [мм]
|80,019
|Ширина от [мм]
|27,6
|Ширина до [мм]
|27,8
|для толщины стенки от [мм]
|2,838
|до толщины стенки [мм]
|2,850
|для диаметра вала начиная с [мм]
|74,971
|до диаметра вала [мм]
|74,99
|Вес нетто [г]
|152,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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