Степень сжатия (компрессии) [мм] 71,1 Длина болта [мм] 86 Ø болта [мм] 42 Глубина вогнутости 1 [мм] 19,6 Диаметр вогнутости [мм] 64 механически обработанный с пазом/фаской для масляной форсунки Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала Тип конструкции шатуна Трапецеидальный шатун Номер продукции 108 L 37 Зазор между поршнем и цилиндром [мм] 0,11 номер компонента 1.T3.0 IW Crk P, 2. M2.0 IFU N P, 3. DSF 3.5 Cr Высота упаковки [см] 12,80 Вес нетто [г] 2221,0 Длина упаковки [см] 9,5 Ширина упаковки [см] 9,50

Запчасть поршень двигателя 099PI00120000 MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 099PI00120000. У данной детали есть аналоги с номерами: 099PI00120000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршень двигателя 099PI00120000 MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.