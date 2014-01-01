|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|099PI00120000
|Наименование
|Поршень двигателя 099PI00120000 MAHLE
|Диаметр цилиндра [мм]
|108,0
|Длина [мм]
|108,0
|Степень сжатия (компрессии) [мм]
|71,1
|Длина болта [мм]
|86
|Ø болта [мм]
|42
|Глубина вогнутости 1 [мм]
|19,6
|Диаметр вогнутости [мм]
|64
|механически обработанный
|с пазом/фаской для масляной форсунки
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала
|Тип конструкции шатуна
|Трапецеидальный шатун
|Номер продукции
|108 L 37
|Зазор между поршнем и цилиндром [мм]
|0,11
|номер компонента
|1.T3.0 IW Crk P, 2. M2.0 IFU N P, 3. DSF 3.5 Cr
|Высота упаковки [см]
|12,80
|Вес нетто [г]
|2221,0
|Длина упаковки [см]
|9,5
|Ширина упаковки [см]
|9,50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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