для корпуса диаметром начиная с [мм] 64,0 До корпуса диаметром [мм] 64,03 Ширина от [мм] 24,0 для толщины стенки от [мм] 1,980 до толщины стенки [мм] 2,006 для диаметра вала начиная с [мм] 59,91 до диаметра вала [мм] 59,94 Высота упаковки [см] 10,06 Ширина упаковки [см] 3,26 Длина упаковки [см] 6,0 Вес нетто [г] 89,0

Запчасть втулки распредвала Deutz (малое кольцо 1 шт) Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 099 NB 10032 000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулки распредвала Deutz (малое кольцо 1 шт) Mahle, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.