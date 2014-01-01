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Втулки распредвала Deutz (малое кольцо, 1 шт) Mahle артикул 099NB10032000 MAHLE в Алматы

Втулки распредвала Deutz (малое кольцо, 1 шт) Mahle
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 099NB10032000
Наименование Втулки распредвала Deutz (малое кольцо, 1 шт) Mahle
люфт подшипника до [мм] 0,0480
для люфта подшипника от [мм] 0,0149
для корпуса диаметром начиная с [мм] 64,0
До корпуса диаметром [мм] 64,03
Ширина от [мм] 24,0
для толщины стенки от [мм] 1,980
до толщины стенки [мм] 2,006
для диаметра вала начиная с [мм] 59,91
до диаметра вала [мм] 59,94
Высота упаковки [см] 10,06
Ширина упаковки [см] 3,26
Длина упаковки [см] 6,0
Вес нетто [г] 89,0
Запчасть втулки распредвала Deutz (малое кольцо 1 шт) Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 099 NB 10032 000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулки распредвала Deutz (малое кольцо 1 шт) Mahle, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Втулки распредвала Deutz (малое кольцо, 1 шт) Mahle производителя MAHLE с артикулом 099NB10032000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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