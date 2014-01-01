|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|099NB10032000
|Наименование
|Втулки распредвала Deutz (малое кольцо, 1 шт) Mahle
|люфт подшипника до [мм]
|0,0480
|для люфта подшипника от [мм]
|0,0149
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|64,0
|До корпуса диаметром [мм]
|64,03
|Ширина от [мм]
|24,0
|для толщины стенки от [мм]
|1,980
|до толщины стенки [мм]
|2,006
|для диаметра вала начиная с [мм]
|59,91
|до диаметра вала [мм]
|59,94
|Высота упаковки [см]
|10,06
|Ширина упаковки [см]
|3,26
|Длина упаковки [см]
|6,0
|Вес нетто [г]
|89,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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