menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Гильза цилиндра Рено Мидлум Вольво FE DXI 5 DXI7 (Дойц) диаметр d108 мм артикул 099LW00104001 MAHLE в Алматы

099LW00104001 MAHLE Гильза цилиндра Рено Мидлум Вольво FE DXI 5 DXI7 (Дойц) диаметр d108 мм
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 099LW00104001
Наименование Гильза цилиндра Рено Мидлум Вольво FE DXI 5 DXI7 (Дойц) диаметр d108 мм
Диаметр цилиндра [мм] 108,0
Наружный диаметр [мм] 118,0
Длина [мм] 228,0
Ø фланца [мм] 131,7
Обработка с чистовой обработкой
Конструкция прокладка Эластичная прокладка
Цилиндр без кольца втулки
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Длина упаковки [см] 14,6
Ширина упаковки [см] 14,60
Высота упаковки [см] 29,00
Вес нетто [г] 4163,0
Если вы хотите купить гильза цилиндра Рено Мидлум Вольво FE DXI 5 DXI7 (Дойц) диаметр d108 мм, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю MAHLE с артикулом 099LW00104001. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза цилиндра Рено Мидлум Вольво FE DXI 5 DXI7 (Дойц) диаметр d108 мм производителя MAHLE с артикулом 099LW00104001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0