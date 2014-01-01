|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|099LW00104001
|Наименование
|Гильза цилиндра Рено Мидлум Вольво FE DXI 5 DXI7 (Дойц) диаметр d108 мм
|Диаметр цилиндра [мм]
|108,0
|Наружный диаметр [мм]
|118,0
|Длина [мм]
|228,0
|Ø фланца [мм]
|131,7
|Обработка
|с чистовой обработкой
|Конструкция прокладка
|Эластичная прокладка
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|влажная гильза цилиндра
|Длина упаковки [см]
|14,6
|Ширина упаковки [см]
|14,60
|Высота упаковки [см]
|29,00
|Вес нетто [г]
|4163,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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