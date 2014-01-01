Длина [мм] 228,0 Ø фланца [мм] 131,7 Обработка с чистовой обработкой Конструкция прокладка Эластичная прокладка Цилиндр без кольца втулки Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Длина упаковки [см] 14,6 Ширина упаковки [см] 14,60 Высота упаковки [см] 29,00 Вес нетто [г] 4163,0

Если вы хотите купить гильза цилиндра Рено Мидлум Вольво FE DXI 5 DXI7 (Дойц) диаметр d108 мм, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю MAHLE с артикулом 099LW00104001. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE.