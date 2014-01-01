Длина упаковки [см] 19,0 Ширина упаковки [см] 19,00 Высота упаковки [см] 3,00 Вес нетто [г] 87,0

Запчасть кольца поршневые (к-т 1 цил) d108 [3x2x3.5] 4/6Х 09999N0 MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 09999N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 09999N0 Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольца поршневые (к-т 1 цил) d108 [3x2x3.5] 4/6Х 09999N0 MAHLE, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.