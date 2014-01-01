|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|09999N0
|Наименование
|Кольца поршневые (к-т 1 цил) d108 [3x2x3.5] 4/6Х 09999N0 MAHLE
|Диаметр цилиндра [мм]
|108,0
|номер компонента
|1.T3.0 IW Crk P, 2. M2.0 IFU N P, 3. DSF 3.5 Cr
|Длина упаковки [см]
|19,0
|Ширина упаковки [см]
|19,00
|Высота упаковки [см]
|3,00
|Вес нетто [г]
|87,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Кольца поршневые (к-т 1 цил) d108 [3x2x3.5] 4/6Х 09999N0 MAHLE производителя MAHLE с артикулом 09999N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита