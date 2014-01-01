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Кольца поршневые (к-т 1 цил) d108 [3x2x3.5] 4/6Х 09999N0 MAHLE артикул 09999N0 MAHLE в Алматы

09999N0 MAHLE Кольца поршневые (к-т 1 цил) d108 [3x2x3.5] 4/6Х 09999N0 MAHLE
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 09999N0
Наименование Кольца поршневые (к-т 1 цил) d108 [3x2x3.5] 4/6Х 09999N0 MAHLE
Диаметр цилиндра [мм] 108,0
номер компонента 1.T3.0 IW Crk P, 2. M2.0 IFU N P, 3. DSF 3.5 Cr
Длина упаковки [см] 19,0
Ширина упаковки [см] 19,00
Высота упаковки [см] 3,00
Вес нетто [г] 87,0
Запчасть кольца поршневые (к-т 1 цил) d108 [3x2x3.5] 4/6Х 09999N0 MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 09999N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 09999N0 Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольца поршневые (к-т 1 цил) d108 [3x2x3.5] 4/6Х 09999N0 MAHLE, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые (к-т 1 цил) d108 [3x2x3.5] 4/6Х 09999N0 MAHLE производителя MAHLE с артикулом 09999N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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