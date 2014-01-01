|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|08323N0
|Наименование
|Комплект поршневых колец
|Диаметр цилиндра [мм]
|92,0
|номер компонента
|1. R 1.2 N, 2. NM 1.5, 3. 3S 2 N
|Длина упаковки [см]
|19,0
|Ширина упаковки [см]
|19,00
|Высота упаковки [см]
|3,00
|Вес нетто [г]
|33,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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