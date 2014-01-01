|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|08320N1
|Наименование
|083 20 N1_кольца поршневые! d84x1.2x1.5x2 +0.25 (1)\ BMW 325/525/530/X5 2.5/3.0 M54 99>
|Диаметр цилиндра [мм]
|84,25
|номер компонента
|1. R 1.2 N, 2. NM 1.5, 3. DSF 2.0 P
|Длина упаковки [см]
|12,5
|Ширина упаковки [см]
|12,50
|Высота упаковки [см]
|3,00
|Вес нетто [г]
|34,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 083 20 N1_кольца поршневые! d84x1.2x1.5x2 +0.25 (1)\ BMW 325/525/530/X5 2.5/3.0 M54 99> производителя MAHLE с артикулом 08320N1 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита