Длина упаковки [см] 12,5 Ширина упаковки [см] 12,50 Вес нетто [г] 24,0 Высота упаковки [см] 3,00

Запчасть кольца поршневые BMW 3 5 7 (M52B28) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 08316N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 08316N0 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые BMW 3 5 7 (M52B28) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.