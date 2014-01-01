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Кольца поршневые BMW 3,5,7 (M52B28) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE артикул 08316N0 MAHLE в Алматы

08316N0 MAHLE Кольца поршневые BMW 3,5,7 (M52B28) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 08316N0
Наименование Кольца поршневые BMW 3,5,7 (M52B28) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE
Диаметр цилиндра [мм] 84,0
номер компонента 1. R 1.5, 2. NM 1.5, 3. SSF 2.0 P
Длина упаковки [см] 12,5
Ширина упаковки [см] 12,50
Вес нетто [г] 24,0
Высота упаковки [см] 3,00
Запчасть кольца поршневые BMW 3 5 7 (M52B28) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 08316N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 08316N0 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые BMW 3 5 7 (M52B28) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые BMW 3,5,7 (M52B28) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE производителя MAHLE с артикулом 08316N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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