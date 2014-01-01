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Кольца поршневые BMW 5,7 (M62) d=92.00 (на 1 поршень) MAHLE артикул 08312N0 MAHLE в Алматы

08312N0 MAHLE Кольца поршневые BMW 5,7 (M62) d=92.00 (на 1 поршень) MAHLE
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 08312N0
Наименование Кольца поршневые BMW 5,7 (M62) d=92.00 (на 1 поршень) MAHLE
Диаметр цилиндра [мм] 92,0
номер компонента 1. R 1.5 N, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.0 N
Длина упаковки [см] 19,0
Ширина упаковки [см] 19,00
Высота упаковки [см] 3,00
Вес нетто [г] 42,0
Запчасть кольца поршневые BMW 5 7 (M62) d=92.00 (на 1 поршень) MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 08312N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 08312N0 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые BMW 5 7 (M62) d=92.00 (на 1 поршень) MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые BMW 5,7 (M62) d=92.00 (на 1 поршень) MAHLE производителя MAHLE с артикулом 08312N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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