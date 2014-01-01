Длина упаковки [см] 19,0 Ширина упаковки [см] 19,00 Высота упаковки [см] 3,00 Вес нетто [г] 42,0

Запчасть кольца поршневые BMW 5 7 (M62) d=92.00 (на 1 поршень) MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 08312N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 08312N0 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые BMW 5 7 (M62) d=92.00 (на 1 поршень) MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.