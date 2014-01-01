Длина упаковки [см] 12,5 Ширина упаковки [см] 12,50 Вес нетто [г] 23,0 Высота упаковки [см] 3,00

Запчасть кольца поршневые BMW 3 (E36 E46) 5 (E34 E39) Z3 (E36) комплект MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 08267N0. У данной детали есть аналоги с номерами: 08267N0 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые BMW 3 (E36 E46) 5 (E34 E39) Z3 (E36) комплект MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.