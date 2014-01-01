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081 RS 00104 0N0_кольца поршевые ! d77x1.2x1.5x2.0 STD (1) \BMW артикул 081RS001040N0 MAHLE в Алматы

081RS001040N0 MAHLE 081 RS 00104 0N0_кольца поршевые ! d77x1.2x1.5x2.0 STD (1) \BMW
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 081RS001040N0
Наименование 081 RS 00104 0N0_кольца поршевые ! d77x1.2x1.5x2.0 STD (1) \BMW
Диаметр цилиндра [мм] 77,0
номер компонента 1. R1.2 IF Mo P, 2. NM 1.5 P, 3. 3S 2 Cr
Длина упаковки [см] 12,5
Ширина упаковки [см] 12,50
Вес нетто [г] 22,0
Высота упаковки [см] 3,00

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 081 RS 00104 0N0_кольца поршевые ! d77x1.2x1.5x2.0 STD (1) \BMW производителя MAHLE с артикулом 081RS001040N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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