|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|081RS001040N0
|Наименование
|081 RS 00104 0N0_кольца поршевые ! d77x1.2x1.5x2.0 STD (1) \BMW
|Диаметр цилиндра [мм]
|77,0
|номер компонента
|1. R1.2 IF Mo P, 2. NM 1.5 P, 3. 3S 2 Cr
|Длина упаковки [см]
|12,5
|Ширина упаковки [см]
|12,50
|Вес нетто [г]
|22,0
|Высота упаковки [см]
|3,00
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 081 RS 00104 0N0_кольца поршевые ! d77x1.2x1.5x2.0 STD (1) \BMW производителя MAHLE с артикулом 081RS001040N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита